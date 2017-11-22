T24 LogoT24 Logo
Gündem

Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ile arkadaşı kaçtı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi, kazanın ardından kaçtı

22 Kasım 2017 12:55

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi, kazanın ardından kaçtı. 2 kişinin yaralandığı kazada, otomobilde bira şişeleri görüldü.
Kaza, dün gece, Darıca İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. O.Z. yönetimindeki 34 FU 050 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ömür Beytut\'un kullandığı 41 P 3210 plakalı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Minibüs sürücüsü Ömür Beytut ile otomobilin arka koltuğunda oturan Şahmettin T. yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü O.Z. ile yanındaki M.A. araçtan inerek olay yerinden kaçtı. Kaza yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Ömür Beytut ile Şahmettin T.\'ye ilk müdahalede bulundu. Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kazaya karışan otomobil kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bir poşet dolusu bira şişesi olduğu görüldü. Polis, kazanın ardından kaçan 2 kişiyi arıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erol POLATDARICA Kocaeli DHA KOCAELİ DarıcaKazaDarıcaCaddesiFUBeytutMinibüsKazanınKaza yerineAcilDarıca Farabi Devlet HastanesiKazayaPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24