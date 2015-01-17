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Minibüsle çarpışan otomobilin LPG tankı patladı, bir aile yanarak can verdi!

LPG tankının patladığı kazada 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

17 Ocak 2015 12:05

Ordu'dan Samsun yönüne giden Ahmet Bodur yönetimindeki otomobil, Sakarlı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Karşı şeride geçen araç, İmdat Akgül'ün kullandığı minibüsle çarpıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre çarpışmanın etkisiyle, otomobilin LPG tankı patladı. Alev alan minibüsteki yangın, kömürün de tutuşmasıyla büyüdü. Kazada 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 

Kazada, aracından fırlayan otomobilin sürücüsü Ahmet Bodur olay yerinde öldü. Aynı aileden 5 kişi öldü. Minibüsten çıkamayan aynı aileden Emine, Şehri, Soner, Yusuf ve Caner Akgül ise yanarak yaşamlarını yitirdi.

Kazada yaralanan diğer sürücü İmdat Akgül ile Songül, Ali ve Yücel Akgül, ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan İmdat Akgül, buradan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, minibüs içerisinde yanarak yaşamını yitiren 5 kişinin cesetlerini araçtan almak için çalışma başlattı.

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