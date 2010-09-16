Minibüse mayın tuzağı: 9 ölü

T24

Ölü sayısı: 9



3 sırt çantası cephane ortalığı karıştırdı



Hakkari'de yolcu minibüsü geçerken mayın patlamasıyla 9 vatandaşın öldüğü köyde ilginç gelişmeler yaşandı. Olay yerinin yakınında bulununan içinde çok sayıda el bombası ve Kelaşnikof marka piyade tüfeğine ait mermi olan çanta ortamı gerdi. Çantayı askerden almak isteyen köylüler jandarma karakoluna gelerek karakolu taşladı. Kısa süren gerginlik yatıştırıldı...Hakkari yakınlarında bir yolcu minibüsü geçerken mayının infilak etmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.Olay, bu sabah meydana geldi. Hakkari'nin merkeze bağlı Durankaya Beldesi ile Geçitli Köyü arasında giden sivil plakalı minibüs mayının infalak etmesi sonucu büyük hasar gördü. Hakkari Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, ölü ve yaralılar olduğunu söyledi. Bölgeye sağlık ekipleri ve askeri birlikler sevk edildi.Hakkari’ye 25 kilyometre uzaklıkta bulunan Durankaya Beldesi’ne 7 kilometre mesafedeki Geçitli Köyü yakınlarında meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 9’a yükseldi. Hakkari Valisi Muammer Türker, son gelen bilgilere göre patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralıların Hakkari Devlet Hastanesi ile Van’a sevk edildiği bildirildi.Hakkari'ye gitmek üzere Durankaya Beldesi'ne bağlı Geçitli Köyü'nden hareket ettikten sonra yol kenarına yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu patlamanın meydana geldiğini bildirdi. Vali Türker, terörist saldırıyı düzenleyenlerin ele geçirilmesi için operasyonların sürdürüldüğünü söyledi.Vali Türker, patlamanın ardından bölgeye ilk giden vatandaşların olay yeri yakınında 3 sırt çantası ile poşette 2 adet patlayıcı düzeneği bulduğunu bildirerek, "Düzenek jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere muhafaza altına alındı. İncelemeden sonra patlayıcının türü ve menşei belli olacaktır" dedi.



Bu arada, güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında yaşanan arbedede 2 askerin hafif yaralandığı, yaralı askerlerin helikopterle Hakkari Asker Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi



Aydın Erol yönetimindeki minibüsün merkeze 28 kilometre uzaklıktaki Geçitli köyü ile Durankaya beldesi arasından geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu ölenlerin sürücü Aydın Erol ile Eşref Gür, Enes Erol, Abuzeyd İden, Şirin Kurt, Semiha Dayan, Raife Çiftçi, Cane Dayan, Nurullah Çiftçi ve Umut Çiftçi olduğu belirlendi. Kazada yaralananların ise Özgür İden, Sudenaz Kurt (3), Berivan Dayan ile 15 aylık Zeynep Kurt olduğu tespit edildi.