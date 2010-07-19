-MİNİBÜSCÜDEN TRAFİK CEZASI PROTESTOSU İSTANBUL (A.A) - 19.07.2010 - Gebze-Harem hattında çalışan bir minibüsün sürücüsü, ayakta yolcu aldığı gerekçesiyle kesilen trafik cezasını protesto etmek için Kadıköy'de kendisini yakmaya kalkıştı. E-5 Karayolu Otosan mevkisinde 34 M 5750 plakalı minibüsün sürücüsü, bir elinde benzin bidonu, diğer elinde çakmak ile aracın üstüne çıkarak kendini yakmak istedi. Ayakta yolcu aldığı gerekçesiyle kesilen trafik cezasını protesto eden sürücü, belediyeye ait otobüslerin sürekli ayakta yolcu almasına rağmen ceza uygulanmadığını, kendilerine ise ceza yazıldığını, 5 kez üst üste ceza almaları durumunda ehliyetlerine el konulduğunu ve ekmeklerinden olduklarını öne sürdü. Kimliği açıklanmayan sürücü, kendini yakmaya kalkıştığı sırada itfaiyenin su sıkarak müdahale etmesi sonucu polis ekiplerince minibüsün üstünden indirildi. Bu sırada çevrede bekleyen diğer minibüslerin sürücüleri ile polis arasında arbede yaşandı. Olay nedeniyle E-5 Karayolu bir süre trafiğe kapanırken, minibüs sürücüleri alkışlarla ayakta yolcu alınmasına kesilen ceza uygulamasını protesto etti.