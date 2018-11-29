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MİNİBÜS ÜZERİNDE YOLCULUK 

  Haber: Emin YEŞİL-Kamera: İstanbul DHA İstanbul'da bir kadının, yük dolu minibüsün üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

29 Kasım 2018 13:29

 

Haber: Emin YEŞİL-Kamera: İstanbul DHA
İstanbul\'da bir kadının, yük dolu minibüsün üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. 
Pendik\'e bağlı Kavakpınar Mahallesi\'nde bir minibüsün üzerinde yapılan yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, meyve ve sebze kasalarıyla dolu olan minibüsün üzerinde ölüme meydan okuyan bir kadının kasaların düşmemesi için sıkıca tuttuğu görülüyor. Hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı minibüs üzerindeki tehlikeli yolculuk esnasında görüntülendiğini fark eden kadın, yüzünü gizlemeye çalışıyor. Uzun süre trafikte bu şekilde ilerleyen minibüs bir süre ara sokaklara girerek kayboluyor. 

Görüntü dökümü:
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-Minibüsün üstündeki kadın
-Minibüsün üstündeki kasalar
-Kadının yüzünü kapatmaya çalışaması
-Genel ve detaylar
 

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