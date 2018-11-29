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Minibüs üzerinde tehlikeli yolculuk

  Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da bir kadının, yük dolu minibüsün üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

29 Kasım 2018 13:53

 

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da bir kadının, yük dolu minibüsün üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. 
Pendik\'e bağlı Kavakpınar Mahallesi\'nde bir minibüsün üzerinde yapılan yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, meyve ve sebze kasalarıyla dolu  minibüsün üzerinde ölüme meydan okuyan bir kadının, kasaların düşmemesi için sıkıca tuttuğu görülüyor. Hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı minibüs üzerindeki tehlikeli yolculuk esnasında görüntülendiğini fark eden kadın, yüzünü gizlemeye çalışıyor. Uzun süre trafikte bu şekilde ilerleyen minibüs bir süre ara sokaklara girerek kayboluyor. 

(FOTOĞRAF)

 

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