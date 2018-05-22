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Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 yaralı (2)

2 YARALI ÖLDÜ Kocaeli'nin Derince ilçesinde, minübüsün TIR'a çarpması sonucu yaralanan Ali Ürü ile Fatma Soy kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

22 Mayıs 2018 02:13

2 YARALI ÖLDÜ
Kocaeli\'nin Derince ilçesinde, minübüsün TIR\'a çarpması sonucu yaralanan Ali Ürü ile Fatma Soy kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

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