Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 yaralı (2)

2 YARALI ÖLDÜ
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, minübüsün TIR'a çarpması sonucu yaralanan Ali Ürü ile Fatma Soy kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
22 Mayıs 2018 02:13
2 YARALI ÖLDÜ
Kocaeli\'nin Derince ilçesinde, minübüsün TIR\'a çarpması sonucu yaralanan Ali Ürü ile Fatma Soy kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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