Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 yaralı (2)

2 YARALI ÖLDÜ

Kocaeli\'nin Derince ilçesinde, minübüsün TIR\'a çarpması sonucu yaralanan Ali Ürü ile Fatma Soy kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.