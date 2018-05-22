T24 LogoT24 Logo
Gündem

Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 yaralı

Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, minibüsün önünde ilerleyen TIR'a çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı

22 Mayıs 2018 01:01

Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, minibüsün önünde ilerleyen TIR\'a çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Derince Geçit mevkiinde geldi. Ali Ürü idaresindeki 41 F 1074 plakalı minibüs önünde ilerlemekte olan Metin Koç idaresindeki 41 B 8684 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Ali Ürü ve yan koltukta oturan Fatma Toy yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralılara ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. TIR sürücüsü Metin Koç ifadesi alınmak üzere Derince Polis Merkezi\'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKBİRDERİNCEKocaeliDHA KOCAELİ DerinceTIRKazaDerince GeçitAliKoçKazadaFatma ToyOlayEğitimAraştırma HastanesiMetin KoçDerince Polis MerkeziKazaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24