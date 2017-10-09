Minibüs sürücüsünün tabancalı benzinli intihar girişimi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da tefecilere 13 bin lira borcu olduğunu ileri süren minibüs sürücüsü 37 yaşındaki Recep A., Atatürk Anıtı önünde başına tabanca dayayıp, eline aldığı benzin bidonuyla intihar girişiminde bulundu.

Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ndeki 5 Ocak Meydanı\'nda meydana geldi. Minibüs şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Recep A., iddiaya göre, tefecilere olan 13 bin liralık borcunu ödeyemeyince bunalıma girdi. Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde, havaya tabancayla ateş eden Recep A., ardından silahı başına dayayıp, Atatürk Anıtı\'nın önünde intihar etmek istedi. Bidon içerisindeki benzini de üzerine döken, Recep A. kendisini yakacağını söyledi. İhbar üzerine gelen çok sayıda polis çelik yelek giyerek, Recep A.\'yı ikna etmeye çalıştı. Çevrede toplanan bazı kişiler ise bu sırada cep telefonlarıyla olayı görüntülemeye çalıştı.

Polislere direnen Recep A.\'yı ikna için eşi Çiğdem A. da çelik yelek giydirilerek olay yerine getirildi ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine devreye giren Özel Harekât ekipleri uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağlayıp, Recep A.\'yı etkisiz hale getirmek için beklemeye başladı. Yakın arkadaşlarının da çabası sonucu Recep A., 1 saat sonra elindeki silah ve benzin bidonunu bırakıp, polislere teslim oldu.

Gözaltına alınan Recep A., ifade için polis merkezine götürüldü.



FOTOĞRAFLI