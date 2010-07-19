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MİNİBÜS SÜRÜCÜLERİNİN EYLEMİ SONA ERDİ İSTANBUL (A.A)

19 Temmuz 2010 14:50

-MİNİBÜS SÜRÜCÜLERİNİN EYLEMİ SONA ERDİ İSTANBUL (A.A) - 19.07.2010 - Ayakta yolcu aldıkları gerekçesiyle kesilen trafik cezalarını protesto eden Gebze-Harem hattında çalışan minibüs sürücülerinin Kadıköy'deki eylemi sona erdi. E-5 Karayolu Otosan mevkisinde bir minibüs sürücüsünün de kendini yakmaya çalıştığı eyleme katılan sürücüler, karayolunu gidiş-geliş istikametinde trafiğe bir süre kapattı. Araçlarından inerek alkışlarla ayakta yolcu alınmasına kesilen cezaları protesto eden sürücüler, polis ekiplerinin uyarısı sonucu yolu trafiğe açtı.  Minibüs sürücülerinin eylemi boyunca karayolunda kilometrelerce kuyruk oluşurken, özel araç sürücülerinin de eyleme tepki verdiği görüldü. Ayrıca otobüslerde bulunan yolcular da yola yürüyerek devam etti. Bu arada, kendini yakmaya çalışan minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Öte yandan eylem sırasında minibüslerin karıştığı küçük çaplı kazada hafif yaralanan bir kişiye olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

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