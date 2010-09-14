-MİNİBÜS ŞOFÖRÜ ''TRAFİK CANAVARI'' ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - Başakşehir'de, su tankeri ile minibüsün çarpışması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından hazırlanan tespit tutanağında, her iki sürücünün de kusurlu olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin olarak hazırlanan ''ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı''nda, olayda, yolcu minibüsünün şoförü Fuat Barın'ın kırmızı ışıkta geçtiği, fazla yolcu bulundurduğu ve yağmurlu havada aşırı hız yaptığı için ağır kusurlu bulundu. Su tankeri sürücüsü Adem Gildan da yağmurlu havada dikkatsiz araç kullandığı ve aşırı hızlı olduğu gerekçesiyle kazada kusurlu olduğu belirlendi. Bu arada, ehliyetini aldığı 2000 yılından itibaren 39 kez trafik cezası uygulandığı ortaya çıkan Fuat Barın'ın 2007 yılında 100 ceza puanını doldurduğu için ehliyetine 2 ay süreyle el konulduğu, bu 2 ay içinde sürücü belgesiz araç kullandığı için gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. Trafik cezalarını farklı farklı araçlar kullanırken alan Barın'a 2007 ile 2009 yılları arasında uygulanan ceza bulunmadığı, son 1 yılda da ''aşırı yolcu bulundurmak'' nedeniyle 1 kez ceza verildiği ifade edildi. Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından götürüldüğü Küçükçekmece Adliyesinde mahkemece tutuklanan su tankeri sürücüsü Adem Gildan'a ise son bir yılda ''donanım arızası'' nedeniyle 1 kez ceza uygulandığı bildirildi.