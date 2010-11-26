-MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI MİLAS (A.A) - 26.11.2010 - Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Milas-Yatağan karayolunun Tuzabat köyün mevkisinde, Fehmi Beler idaresindeki 48 KP 256 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Minibüsteki yolculardan Gülperi Beler'in (33) yaşamını yitirdiği kazada, sürücü Beler ile Mehmet Selim Doğan (50), Evin Ayan (18), Murat Ayan (30), Dicle Beler (6), Bahar Beler (11), Neslican Beler (35), Nejla Beler (45), Mehmet Beler (37) yaralandı. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Selim Doğan'ın Antalya'ya Akdeniz Üniversitesine sevk edildi. Minibüstekilerin Kurban Bayramı ziyareti için gittikleri Mersin'den Milas'a döndükleri öğrenildi. -ÖLEN ANNESİNİN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ- Kazanın yaşanmasının ardından şarampole yuvarlanan minibüsün altında kalarak yaşamını yitiren Gülperi Beler'in oğlu Selahattin Beler annesinin başında gözyaşı dökerek, kurtarması için sağlık personelinden yardım istedi. Kaza alanına gelen Tuzabat köyü sakinleri ise bu olay karşısında gözyaşlarını tutamadı. Gülperi Beler'in eşi olan Mehmet Beler ise kaza sonrasında girdiği şokun etkisiyle bir süre eşinin başında bekledikten sonra sağlık personelinin yardımıyla eşinin cenazesini ambulansa bindirdi. Oğlunun da araç altında kaldığını ve kurtarılması gerektiğini belirten Mehmet Beler'i oğlu ve yakınları güçlükle sakinleştirildi. Öte yandan minibüste bulunan Selahattin Beler ve ismi öğrenilemeyen iki kişinin de kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.