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MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 5 ÖLÜ, 7 YARALI  AĞRI (A.A)

15 Şubat 2011 19:38

-MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 5 ÖLÜ, 7 YARALI  AĞRI (A.A) - 15.02.2011 - Ağrı-Diyadin karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.  Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan Diyadin'e giden, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 04 D 3626 ile 04 D 4164 plakalı yolcu minibüsleri, tali yoldan çıkan 04 AK 611 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. İki minibüsü direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole yuvarlandı.  Kazada, Abdullah Uçar, Ahmet Yatman, Musa Temtek ile Veise Salman ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 7 kişiden 5'i Ağrı Devlet Hastanesine, 2'si ise Diyadin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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