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Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü SİİRT (A.A)

25 Ekim 2011 16:56

-Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü SİİRT (A.A) - 25.10.2011 - Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.  Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sabri Otkucu (35) yönetimindeki 56 M 0587 plakalı minibüs, İncekaya köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada, Cuma Kundun (23) ve Kumru Tecümen (23) ile birkaç günlük bir bebek olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Abdülkerim Çipekçi (75), Ömer Sıvalık (19) Mikail Okan (53), Zakir Çipekçi (38) ve Muteber Çipekçi (24) Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Yaralılardan Mikail Okan, sağlık görevlilerince ambulanstan sedye ile acil bölümüne götürülürken, hasta yakınları görevlilere yardım etmeye çalıştı. Ancak, bu sırada sedyenin devrilmesiyle Okan yere düştü. Yakınlarının da yardımıyla tekrar sedyeye konan Okan, tedavi altına alındı. Okan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.  Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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