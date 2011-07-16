-MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 ÖLÜ HİZAN (A.A) - 16.07.2011 - Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Berhem Yılmaz yönetimindeki 13 K 1117 plakalı minibüs, Harmandöven köyünden Hizan merkeze giderken, Hizan Gayda karayolununun 5'inci kilometresinde kontrolden çıktı. Sürücünün virajı alamaması sonucu, minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada minibüs sürücüsü Yılmaz, olay yerinde öldü. Ağır yaralı olan Harmandöven köyü imamı Abdülmelik Fırat ve Şehzade Aydoğdu ise hastaneye kaldırılırken yolda yaşamlarını kaybetti. Kazada Nezir Demir, Saadet Uzun, Mahmut Özbek, Mağfiret İnan, Vefe İnan, Esmanur Aydoğdu, Muhammed Mazlum Akgün, Uğur Emre Tekin, Sinan Aydoğdu, Avdet Önsüz, Melike Aydoğdu yaralandı. Yaralılar Hizan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tatvan ve Bitlis'teki devlet hastanelerine sevk edildi. Öte yandan Hizan'da ambulanslar yaralılara müdahalede yetersiz kalınca, Tatvan ve Güroymak'tan takviye ekip gönderildi.