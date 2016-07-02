Minibüs şarampole uçtu; 1 ölü, 13 yaralı

Bursa'da minibüsün şarampole uçması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

İstanbul'dan bayram için Bursa'ya gelen Ali P. idaresindeki minibüs direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu.

NTV'nin haberine göre; hurdaya dönen minibüste can pazarı yaşanırken İsmail P. olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde bulunan 13 kişi yaralandı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 ekiplerince çevre hastanelere sevk edilirken yaralananların içinde 12 aylık bebek olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.