T24 LogoT24 Logo
Gündem

Minibüs şarampole uçtu; 1 ölü, 13 yaralı

Yaralıların içinde 12 aylık bir bebek olduğu öğrenildi

02 Temmuz 2016 23:50

Bursa'da minibüsün şarampole uçması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

İstanbul'dan bayram için Bursa'ya gelen Ali P. idaresindeki minibüs direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu.

NTV'nin haberine göre; hurdaya dönen minibüste can pazarı yaşanırken İsmail P. olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde bulunan 13 kişi yaralandı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 ekiplerince çevre hastanelere sevk edilirken yaralananların içinde 12 aylık bebek olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

Bursaİstanbultrafik kazasıyaralıölü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24