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Minibüs şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Hakan TÜRKTAN/İNÖNÜ (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde mefruşat ürünleri taşıyan minibüsün şarampole uçması sonucu Aslı Çolak (18) öldü, sürücü Sedat Toprak (22) yaralandı

04 Eylül 2018 14:45

Hakan TÜRKTAN/İNÖNÜ (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR\'in İnönü ilçesinde mefruşat ürünleri taşıyan minibüsün şarampole uçması sonucu Aslı Çolak (18) öldü, sürücü Sedat Toprak (22) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İnönü- Bozüyük karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Bozüyük ilçesinden İnönü yönüne giden Sedat Toprak yönetimindeki 03 BR 663 plakalı mefruşat ürünleri taşıyan minibüs, kontrolden çıkıp şarampole uçtu. Taklalar atarak ters dönen araçtaki Aslı Çolak öldü, sürücü Sedat Toprak ise yaralandı. Topark, bölgeye sevk edilen ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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