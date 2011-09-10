-Minibüs otomobille çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı KAYSERİ (A.A) - 10.09.2011 - Kayseri'nin Bünyan ilçesi yakınlarındaki trafik kazasında, 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Kayseri-Malatya karayolu Tuzhisar mevkinde, sürücülerinin kimliği tespit edilemeyen 40 DF 688 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 10 RZ 317 plakalı otomobil çarpıştı. Üç kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 4'ü ağır 12 kişi, Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, kazada yaşamını yitirenlerden ikisinin kadın, birinin de çocuk olduğunu ve kimliklerinin tespiti için çalışmaların sürdüğünü kaydettiler.