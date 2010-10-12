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MİNİBÜS OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 14 YARALI AFYONKARAHİSAR (A.A)

12 Ekim 2010 14:13

-MİNİBÜS OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 14 YARALI AFYONKARAHİSAR (A.A) - 12.10.2010 - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişide yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Karataş idaresindeki 03 Y 0018 plakalı minibüs Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) kavşağında, İhsan Çetin yönetimindeki 26 DS 770 plakalı otomobile çarptı. Otomobilde bulunan Emine Keserin öldüğü kazada yaralanan sürücüler ile minibüste bulunan Rıdvan Aktürk, Ahmet Başar, İbrahim Çiçek, Veysel Öztürk, Ali Karakış, Mevlit Altıner, Sadık Köleğe, Muharrem İlhan, İbrahim Çakmak, Ali İhsan Aktürk, Hüseyin Öksüz, İzzet Keskin Afyonkarahisar'daki değişik hastanelerde tedavi altına alındı.

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