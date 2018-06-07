Minibüs okulun bahçesine uçtu

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'nın Çankaya ilçesinde, bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, yolun altında bulunan okulun duvarına çarpıp, bahçeye düştü. Okulda ve bahçede kimsenin bulunmaması olası faciayı önlerken, sürücü de kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çankaya Keklikpınarı Mahallesi 927\'nci Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, karşı şeritten gelen aracın sıkıştırması nedeniyle Hasan Kaplan yönetimindeki 06 BZ 0963 plakalı minibüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Minibüs yolun alt tarafından bulunan İzciler Ortaokulu\'nun 2\'nci katına çarparak bahçeye düştü. Olay sırasında okulda ve bahçede kimsenin bulunmadığı belirtilirken, sürücü Kaplan da kazayı yara almadan atlattı. Minibüsün çarptığı okul duvarında hasar oluştu. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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