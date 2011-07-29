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MİNİBÜS MESCİDE ÇARPTI ERZURUM (A.A)

29 Temmuz 2011 19:20

-MİNİBÜS MESCİDE ÇARPTI ERZURUM (A.A) - 29.07.2011 - Erzurum'un Tortum ilçesinde, asker taşıyan minibüsün mescide çarpması sunucu 2'si asker, 3 kişi yaralandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye, dağıtımı yapılan askerleri Ardahan'dan Erzurum'a götüren Çetin Teker yönetimindeki 36 KA 777 plakalı minibüs, Uzundere-Tortum karayolunda, Aksu Kapı mevkisinde virajı alamayarak yol kenarındaki Aksu Kapı Mescidine çarptı. Kazada sürücü Teker ile minibüste bulunan 2 asker yaralandı. Yaralılar, Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

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