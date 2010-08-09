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MİNİBÜS KAZASINDA ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ İSTANBUL (A.A)

09 Ağustos 2010 16:56

-MİNİBÜS KAZASINDA ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - İstanbul'da, THY'nin teknik personelini taşıyan servis minibüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri belirlendi. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, ''Bu sabah, çalışanlarımızı taşıyan firmaya ait servis aracının kaza yapması sonucu, üç mesai arkadaşımızı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz'' denildi. Açıklamada, 07.00-15.00 vardiyası için Yakacık'tan Atatürk Havalimanı'na personel taşıyan servis aracının, sabah saat 06.00 civarında, Şirinevler mevkisinde kaza yapması sonucu, teknisyenler Orhan Avcı (32) ve Selçuk Uludağ (25) ile THY'nin alt işvereni İtemsan firmasında çalışan Fatih Eken'in (34) hayatını kaybettiği, yaralanan 2'si ağır 12 personelin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı, 5 kişinin ise ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildiği bildirildi.

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