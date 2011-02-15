-MİNİBÜS KAZASINDA 8 KİŞİ YARALANDI AĞRI (A.A) - 15.02.2011 - Ağrı-Diyadin karayolunda meydana gelen trafik kazasında 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan Diyadin'e giden iki minibüsün, tali yoldan çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole yuvarlandığı kazada Ahmet Yatman, Musa Tentek, Zarife Salman ile Murat ve Melek Dönder yaşamını yitirdi. Kazada Çetin Uçar, Hüseyin Kara, Yılmaz Salman, Mehmet Taşdan, Ayten, Yusuf ve Muhammet Duman ile 4 aylık olduğu belirtilen Elif Dönder de yaralandı. Yaralılardan Mehmet Taşdan, Ağrı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Erzurum'a sevk edildi, diğer yaralıların ise Diyadin ve Taşlıçay ilçeleri ile Ağrı'daki hastanelerde tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.