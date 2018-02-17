Minibüs, karşı şeritte kamyon ile çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, temizlik şirketi işçilerini taşıyan minibüsün karşı yöne geçerek hafriyat kamyonuyla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Gebze Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Temizlik şirketi işçilerini taşıyan Ahmet Yılmaz yönetimindeki 41 U 3929 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aştı. Karşı şeride geçen minibüs, Fatih Kambur yönetimindeki 41 VF 985 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze\'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüste sıkışarak ölen 2 kişinin cenazeleri itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Polis olay yerinde incelemede bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.