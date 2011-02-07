-MİNİBÜS KAMYONLA ÇARPIŞTI SAKARYA (A.A) - 06.02.2011 - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, minibüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, D-650 karayolu Turgutlu mevkisinde Adapazarı istikametine giden Selahattin Kalkan yönetimindeki 34 TT 4901 plakalı minibüs, aynı istikamete giden Mehmet Uyanıkel yönetimindeki 43 LE 588 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu, minibüste bulunan Nurcan ve İsmail Çilesiz, Fatma, Mediha, Bahar, Ayşegül ve Galip Erkoca, Rıdvan ve Rübeyda Akbaş, Cemil, Gülay ve Güler Demir, Yeliz ve İsa Petek ile Fatma Erçorumlu yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, İsmail Çilesiz ve Cemil Demir, hastanede öldü. Diğer yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Toyotasa İlkyardım Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapanan karayolu, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı. Kaza yapan minibüstekilerin, Afyon'daki kaplıcalara düzenlenen günübirlik turlara katıldıktan sonra İstanbul'a gittiği öğrenildi.