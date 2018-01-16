Minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 kişi hafif yaralandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi Mahallesi\'nde minibüs ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ali Dartanel ile Şirinköy Caddeleri\'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Yasin Tüysüz yönetimindeki 20 ANF 96 plakalı minibüs ile Şirinköy Caddesi yönüne giderken, karşı yönden gelen Fatih Acar yönetimindeki 06 FS 7852 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada iki araçta da hasar oluşurken, içindeki yolcularda hafif yaralandı. Sürücülerle birlikte minibüste yolcu olarak bulunan 4 kişi ile otomobilde bulunan 3 yolcu olmak üzere toplam 9 kişi çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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