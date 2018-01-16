T24 LogoT24 Logo
Gündem

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 kişi hafif yaralandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi Mahallesi'nde minibüs ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hafif yaralandı

16 Ocak 2018 08:50

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi Mahallesi\'nde minibüs ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Ali Dartanel ile Şirinköy Caddeleri\'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Yasin Tüysüz yönetimindeki 20 ANF 96 plakalı minibüs ile Şirinköy Caddesi yönüne giderken, karşı yönden gelen Fatih Acar yönetimindeki 06 FS 7852 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada iki araçta da hasar oluşurken, içindeki yolcularda hafif yaralandı. Sürücülerle birlikte minibüste yolcu olarak bulunan 4 kişi ile otomobilde bulunan 3 yolcu olmak üzere toplam 9 kişi çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİ Merkezefendi MahallesiKazaAli DartanelCaddeleriTüysüzANFCaddesiFatih AcarFSKazada ikiSürücülerleYaralılarPolisinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24