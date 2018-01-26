Minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde kontrolsüz kavşakta servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Adnan Keskin Caddesi\'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Nazım Çakal yönetimindeki 20 L 7608 plakalı servis minibüsü, Coşkun Eser yönetimindeki 64 BM 172 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatttı. Kazada, minibüste bulunan 4 kişi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle gelen ambulanslarla Çivril Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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