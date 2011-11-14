Minibüs hat bedelleri lüks villa fiyatlarını solladı

T24 - Ankara’da son yıllarda artan minibüs hat bedelleri, şehirdeki en lüks villaların fiyatlarını bile aştı. Yolcu yoğunluğu, minibüsün çalıştığı hat ve alıcı ile satıcı arasındaki pazarlık payı gibi etkenlere göre değişen hat bedelleri 400-450 bin lira ile yaklaşık 2 milyon lira arasında değişiyor.



Hat bedelleri Çinçin Mahallesi, Altmışevler gibi bölgelerde 400-450 bin, Ulus-Hasköy hattında 1 milyon 200 ile 1 milyon 250 bin, Keçiören-Ostim hattında 1 milyon 850 bin lirayı buluyor.



Bunun yanı sıra minibüs hatlarının alım-satımının duyurulduğu bazı internet sitelerinde; Eryaman-Ulus-Sıhhiye hattı yaklaşık 1 milyon 100 bin liraya, Ulus-Bahçeli hattı 1 milyon liraya, Ulus-Ostim hattı 1 milyon 200 bin liraya, Ulus-Yenimahalle-Demetevler hattı 1 milyon 160 bin, Ulus-Seyranbağları hattı ise 1 milyon 500 bin liraya satılıyor.



Her araçta iki şoförün çalıştığı minibüslerde şoförler, günlük kazancın yüzde 20’si oranında pay alıyor. Şoföre gün içinde yaptığı masraflar da ödenirken kazancın kalan bölümü araç sahibinin geliri olarak kaydediliyor.



Hat bedellerinin adeta yarıştığı Başkentteki lüks villaların fiyatları ise 350-400 bin lira ile 1 milyon 800 bin lira arasında değişiyor.



Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani, şu an Ankara’da 29 hatta 2 bin 33 minibüsün faaliyet gösterdiğini belirterek, hat bedellerinin alıcı ve satıcı arasındaki pazarlıklar sonucu oluştuğunu, oda olarak kendilerinin hat bedelleriyle ilgilenmediklerini söyledi.



Zamanında insanların evlerini, arsalarını, tarlalarını satarak minibüsçülük işine girdiğini kaydeden Gani, "Bu işe yatırım yapmışlar. Bunu kaybetmemek için kendi aralarında belli bir hat bedeli ayarlıyorlar" dedi.



Ankara’da 2 bin 950 civarında araç sahibi olduğunu ifade eden Gani, önceki yıllarda daha az olan araç sahibi sayısının, bazı araç sahiplerinin ekonomik şartlar gereği araçlarının yarı hissesini satmaları nedeniyle arttığını dile getirdi. Gani, ticari minibüslerin kiralanması yönteminin de 2009 yılından bu yana yasak olduğunu ve bu konuda denetimlerini devam ettirdiklerini bildirdi.



Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da hat bedelleri ile bilgilerin daha çok illerdeki esnaf odaları ile ilgili bir konu olduğunu, federasyona bu konuda fazla bilgi ulaşmadığını söyledi.



Apaydın, "Son yıllarda görüyoruz. Araçların arkasında 1/3’ü satılık, yarısı satılık şeklinde ilanlar var. Bu, bir ticaret şeklidir. Bunu da çok görmemek lazım" değerlendirmesinde bulundu.



