Minibüs, durakta bekleyenlere çarptı: 4 yaralı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'nın Altındağ ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, durakta bekleyen 4 kişiye çarptı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Altındağ Çamlık Mahallesi\'nde yaşandı. Minibüs bir anda durağa daldı. Durakta bekleyen 4 kişi, minibüsün çarpması sonucu yere yığıldı. Çarpmanın etkisiyle durağın camları kırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yere düşen 2 kişi kendi imkanları ile ayağa kalkarken, yerde yatan diğer 2 kişinin yardımına ise çevredeki vatandaşların koştuğu görüldü.

Yaralı 4 kişi, vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



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