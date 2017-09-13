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Minibüs durağı duvarına kahraman polisin resmini yaptı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Parkinson hastası 57 yaşındaki Hamdi Erdoğan, Bayraklı İlçesi'ndeki bir minibüs durağının duvarına, İzmir Adliyesi önünde geçen ocak ayında gerçekleşen hain saldırıda canı pahasına insanların hayatını kurtaran kahraman

13 Eylül 2017 12:44

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Parkinson hastası 57 yaşındaki Hamdi Erdoğan, Bayraklı İlçesi\'ndeki bir minibüs durağının duvarına, İzmir Adliyesi önünde geçen ocak ayında gerçekleşen hain saldırıda canı pahasına insanların hayatını kurtaran kahraman polis Fethi Sekin\'in resmini yaptı.
İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017\'de teröristler tarafından, bombalı otomobil ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıya canı pahasına müdahale edip, büyük bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin\'e duyulan hayranlık giderek artıyor. Kahraman polis memuru Sekin\'e hayranlık duyanlardan biri de İzmir\'in Bornova İlçesi\'nde yaşayan emekli işçi Hamdi Erdoğan. Parkinson hastalığı nedeniyle kaslarını kontrol edemeyen ve bu durumu resim yaparak önlemeye çalışan Erdoğan, Bayraklı İlçesi\'ne bağlı Osmangazi Mahallesi\'nde bulunan bir minibüs durağının duvarına şehit Sekin\'in portresi ile Türk bayrağını resmetti. Şehit Fethi Sekin\'in büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini belirten Erdoğan, şöyle dedi:
\"Rahmetli Fethi Sekin\'le bir kez karşılaştım. İzmir Adliyesi\'nde, davamız vardı. Aracımızla gitmiştim. \'Arabayı buraya park edemezsiniz\' dedi. Böyle küçük bir iletişimimiz olmuştu. Fethi Sekin\'in şehit olması beni çok üzdü, derinden etkilendim. Teröristlere karşı tek başına savaşarak şehit düştü. Gösterdiği kahramanlık, çok büyük bir olay. O bizim gurur kaynağımız. Bende resmini yapmak istedim. Buradaki arkadaşlar izin verdi. Ben de duvara şehidimizin resmini yaptım.\"

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