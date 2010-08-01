-MİNİBÜS DEVRİLDİ:1 ÖLDÜ, 25 YARALI UŞAK (A.A) - 01.08.2010 - Uşak'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sivaslı ilçesi Özbey Köyü'nden Banaz ilçe merkezine tarım işçisi ve çocuklarını taşıyan Musa Yıldız'ın (46) kullandığı 64 NC 219 plakalı minibüs, Ulupınar köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan işçilerden Asım Bahadır (55) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Musa Yıldız ile Yıldız Özkan (25), Ramazan Yıldırım (15), Hatice Alp (30), Serap Doğan (25), Selçuk Turgut (27), İbrahim Çakır (40), Birgül Yıldırım (24), Ene Yıldırım (24), Fatih Yıldırım (13), Gülsen Çakır (13), Ayşe Özkan (38), Ganime Çakın (35), Musa Yıldırım (12), İsmail Çakın (28), Azime Alp (29), Meral Özkan (27), Gülgün Özkan (24), Mehmet Ali Özkan (5), Leyla Alp, Sılanur Yıldırım, Enes Yıldırım, Halime Özdemir, Mehmet Alp ve Enis Çakın yaralandı. Ambulanslarla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların çoğunluğunun ayakta tedavi edildiği öğrenildi.