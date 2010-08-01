T24 LogoT24 Logo
Gündem

MİNİBÜS DEVRİLDİ:1 ÖLDÜ, 25 YARALI UŞAK (A.A)

01 Ağustos 2010 10:17

-MİNİBÜS DEVRİLDİ:1 ÖLDÜ, 25 YARALI UŞAK (A.A) - 01.08.2010 - Uşak'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sivaslı ilçesi Özbey Köyü'nden Banaz ilçe merkezine tarım işçisi ve çocuklarını taşıyan Musa Yıldız'ın (46) kullandığı 64 NC 219 plakalı minibüs, Ulupınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.  Kazada, minibüste bulunan işçilerden Asım Bahadır (55) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Musa Yıldız ile Yıldız Özkan (25), Ramazan Yıldırım (15), Hatice Alp (30), Serap Doğan (25), Selçuk Turgut (27), İbrahim Çakır (40), Birgül Yıldırım (24), Ene Yıldırım (24), Fatih Yıldırım (13), Gülsen Çakır (13), Ayşe Özkan (38), Ganime Çakın (35), Musa Yıldırım (12), İsmail Çakın (28), Azime Alp (29), Meral Özkan (27), Gülgün Özkan (24), Mehmet Ali Özkan (5), Leyla Alp, Sılanur Yıldırım, Enes Yıldırım, Halime Özdemir, Mehmet Alp ve Enis Çakın yaralandı.  Ambulanslarla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların çoğunluğunun ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24