-MİNİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 18 YARALI UŞAK (A.A) - 14.07.2011 - Uşak merkeze bağlı Susuzören köyü yakınında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Kula ilçesinden, haşhaş tarlalarında çalışmak üzere Uşak'ın Hocalar köyüne giden işçileri taşıyan Murat Tuna'nın (24) kullandığı 31 EU 984 plakalı minibüs, Susuzören köyü yolunda, direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi sonucu devrildi. Kazada, minibüste bulunan işçilerden Fadime Gök (51), hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsünün de aralarında bulunduğu 18 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.