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MİNİBÜS DEĞİL, CEPHANELİK VAN (A.A)

20 Ekim 2010 14:23

-MİNİBÜS DEĞİL, CEPHANELİK VAN (A.A) - 20.10.2010 - Van Emniyet Müdürü Ayhan Falakalı, devriye görevi yapan polis aracına saldırıda bulunanların terk edip kaçtığı minibüste çok sayıda patlayıcı madde, mühimmat ve silah ele geçirildiğini söyledi.  Süphan Mahallesi'nde, gece, devriye görevi yapan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerine ateş açılmasıyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emniyet Müdürü Falakalı, soruşturmanın selameti açısından detaylı açıklamanın sonra yapılacağını bildirdi.  Olayla ilgili bir kişinin arandığını ifade eden Falakalı, ''Minibüste çok sayıda patlayıcı madde, mühimmat ve silah ele geçirildi. Bunlar ciddi miktarda'' dedi.  

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