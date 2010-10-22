-MİNİBÜS CEPHANELİK GİBİ VAN (A.A) - 22.10.2010 - Van'da iki gün önce devriye görevi yapan polis aracına saldırıda bulunanların terk edip kaçtığı minibüste ele geçirilen silah ve patlayıcılar, basına gösterildi. Emniyet Müdürlüğünde sergilenen mühimmatla ilgili yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 20 Ekim 2010 günü saat 03.00 sıralarında Süphan Mahallesi'nde devriye görevini yürüttüğü esnada, Halil Bey Sokak üzerinde karşı istikametten gelen ve uzun farlarını yakan 34 AZ 1518 plakalı aracı durdurmak istediği bildirildi. Açıklamada, ''dur' ihtarına uymayarak kaçan araçta bulanan kişinin, görevlilere silahla karşılık verdiği belirtilerek, '''Süphan Mahalle Mezarlığı istikametine doğru kaçan araç, yapılan takip sonucu durdurulmaya çalışıldığı yere yaklaşık 1 kilometre mesafede, Süphan Caddesi üzerinde su kanalına düşmüş ve çalışır vaziyette terk edilmiş olarak bulunmuştur'' denildi. Açıklamada, araçta bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede, un çuvalları ve makarna paketleri arasına gizlenmiş vaziyette 65 F1 savunma tipi el bombası gövdesi, 132 F1 savunma tipi el bombası tapası, 3 Bixi marka tüfek, 1 kalaşnikof marka tüfek, 1 Browning marka tabanca, 5 Browning marka tabancaya ait şarjör, 24 RPG7 roket sevk motoru, 17 RPG7 anti tank roketi, 10 RPG7 anti personel roketi, 13 rulo halinde infilaklı fitil, 4 dürbün, 26 kilo 150 gram A4 plastik patlayıcı, yaklaşık 4 bin adet çeşitli çap ve modellerde mermi ve gıda maddelerinin ele geçirildiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturmanın ve güvenlik görevlilerine silahla saldırı yapan kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, ''Emniyet teşkilatı olarak vatandaşlarımızın emniyeti, huzuru ve güvenliği için yasa dışı illegal terör örgütlerine yönelik sürdürdüğümüz mücadelemiz aralıksız devam edecektir.'' denildi.