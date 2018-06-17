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Minibüs çarpan Şehit Fethi Sekin'in babası yaralandı (2)

MUHARREM İNCE'DEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Tunceli'de düzenlediği mitingin ardından karayolu ile Elazığ'a geçti

17 Haziran 2018 19:46

MUHARREM İNCE\'DEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Tunceli\'de düzenlediği mitingin ardından karayolu ile Elazığ\'a geçti. Elazığ\'da düzenleyeceği miting öncesi Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne giden İnce, kazada yaralanan şehit polis memuru Fethi Sekin\'in babası Mehmet Zeki Sekin\'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Sekin\'e geçmiş olsun dileklerinde bulunan ve Babalar Günü\'nü kutlayan İnce, sağlık durumu hakkında da yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Mehmez Zeki Sekin\'i ziyaretinin fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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