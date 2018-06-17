Minibüs çarpan Şehit Fethi Sekin'in babası yaralandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- İZMİR\'de, bombalı saldırı düzenleyen PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin\'in Elazığ\'da yaşayan babası Mehmet Zeki Sekin\'e, minibüs çarptı. Hastanede tedaviye alınan Sekin\'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan şehit polis memuru Fethi Sekin\'in, babası Mehmet Zeki Sekin\'e (66) çarptı. Kazada, Mehmet Zeki Sekin yaralandı. Sekin, olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sekin\'in kaburgasında kırıkların olduğu bildirildi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mehmet Zeki Sekin\'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaza sonrası kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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