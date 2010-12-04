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MİNİBÜS BİSİKLETLİ ÇOCUKLARA ÇARPTI: 2 ÖLÜ NEVŞEHİR (A.A)

04 Aralık 2010 12:13

-MİNİBÜS BİSİKLETLİ ÇOCUKLARA ÇARPTI: 2 ÖLÜ NEVŞEHİR (A.A) - 04.12.2010 - Nevşehir'de minibüsün çarptığı bisikletli iki çocuk hayatını kaybetti.  Nevşehir'in Acıgöl Belediyesine ait olduğu öğrenilen Ali Öztürk (45) yönetimindeki 50 LC 690 minibüs, yol yapım çalışmalarının olduğu Nevşehir-Aksaray yolunun Karacaören mevkisinde, bisikletle aynı yönde gitmekte olan Nuri Şahin (12) ve Durasan Meşe (13) adlı çocuklara çarptı. Nuri Şahin ile Durasan Meşe'nin olay yerinde öldüğü kaza sonrası sürücü Ali Öztürk gözaltına alındı.  Çocukların cenazeleri, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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