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Mini mini birlerin ilk dersi 'bomba' oldu

Afyon'da patlamanın yaşandığı askeri kışlanın bulunduğu bölgedeki ilköğretim okullarında eğitime başlanırken, ilk derste öğrenciler, bombalar konusunda uyarıldı

10 Eylül 2012 15:43

Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit düştüğü patlamanın meydana geldiği Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nın hemen yanındaki Ataköy İlköğretim Okulu'nda birinci sınıf öğrencileri uyum eğitimine başladı. İlk günde okul müdürü Birol Karabulut, patlamadan sonra etrafa saçılan bombalar konusunda öğrenci ve velileri uyardı.

Cephanelik patlamasının yaşandığı kışla yakınındaki Ataköy'deki oturan 100 çocuk, Ataköy İlköğretim Okulu'nda birinci ve ana sınıflarında bugün derse başladı.

Okul Müdürü Birol Karabulut, eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle okul bahçesinde yaptığı konuşmada, velilere ve öğrencilere seslenerek 6 gün önce mühimmat deposunda yaşanan patlama nedeniyle uyardı.

Velilerden çocuklarını yakından takip etmelerini, oynadıkları şeyler hakkında mutlaka bilgi almalarını isteyen Karabulut, “Çocuklar, bomba bularak, oyuncak sanarak oynayabilir. Çok dikkat edelim, sık sık uyaralım. Oynamasınlar, size haber versinler ve siz de polise bildirin. Konunun bugünlerde üzerinde durmazsanız çok acı sonuçlar yaşayabiliriz” dedi.

Sınıf öğretmeni Özgün Aktürk de, çocuklara geçen hafta yaşanan olayı anımsatarak, “Tehlike henüz bitmedi. Benzer kötü olayları Türkiye'de yaşadık. Çevrenizde gördüğünüz cisimleri, oyuncak sanarak sakın oynamayın, okula, eve götürmeyin. Bu tür cisimleri gördüğünüzde hemen uzaklaşın, ailenize ya da öğretmenlerinize bildirin” diye konuştu.

Aktürk, velilerden de bu dönemde çocuklarıyla daha yakından ilgilenmelerini istedi.

Bu arada, patlamanın etkisiyle okulun pencere camlarının bazılarının kırık olduğu, sınıflarda temizlik çalışmalarının sürdüğü gözlendi.

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