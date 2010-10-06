-MİNİ ETEKTEN OKULDAN ATILDI 23 BİN DOLAR TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Brezilya'da bir üniversite, mini etek nedeniyle okuldan attığı kız öğrenci için 23 bin 600 dolar (yaklaşık 33 bin 500 TL) tazminata mahkum edildi. Sao Paula'daki Bandeirante Üniversitesinde turizm öğrencisi olan Geisy Arruda, mini etekle derse geldiği için erkek öğrenciler tarafından protesto edilmiş ve polis yardımıyla çıkarıldığı okuldan, ''Etik kurallara ve akademik değerlere saygı göstermemek'' suçlamasıyla atılmıştı. Arruda daha sonra, kamuoyunun bakısıyla tekrar okula kabul edilmişti. Bu arada, Arruda'nın avukatı, tazminat miktarını yetersiz bulduğunu belirterek, kararı temyiz edeceklerini açıkladı. Brezilya'da geçen yıl ekim ayında yaşanan olay sonucu bireysel özgürlükler ve toplumsal değerler arasındaki tartışmalar alevlenmişti.