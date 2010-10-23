Mini etek ve dekolteye yasak!

T24 - İtalya'da mini etek ve fazla dekolte giyen kadınlar 500 euro hapis cezasına çarptırılabilir.





Bağrından Monica Belluci ve Sophia Loren gibi isimleri çıkarmış ve başbakanının çapkınlığıyla nam salmış bir ülkeyle çarpıcı şekilde çelişen bu uygulama, Napoli yakınındaki Castellammare di Stabia'da yürürlüğe girecek. Amaç kadınların tahrik edici giysiler giymesini engellemek.

Castellammare di Stabia belediye meclisi, erkeklerin ve kadınların düşük bel kot pantolon giymesini de yasaklamak istiyor.



41 yeni kuraldan oluşan yeni yasak listesi mecliste görüşüldü ve 'her iyi vatandaşın uymak zorunda olduğuna' hükmedildi.



Merkez sağcı beyediye başkanı Luigi Bobbio, bunun 'kent edebini yeniden tesis etme ve bir arada yaşamı geliştirme' amaçlı olduğunu öne sürdü.



Parklarda ve bahçelerde futbol oynamak, toplum içinde küfür etmek de yeni uygulamayla yasaklandı.



Pazartesi belediye meclisinde oylamaya sunulacak yeni kurallar kabul edilirse, kurallara uymayanlar 25 eruo ile 500 euro arasında para cezasına çarptırılacak.



Ülke genelinde zararsız gibi görünen çok sayıda tuhaf yasağın küçük yerleşimlerde yürürlüğe sokulduğuna dikkat çekiliyor. Bunlar arasında plajda kumdan kale yapmak, arabada öpüşmek ve sokak kedilerini beslemek gibi yasaklar bulunuyor.





