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Dünya

Endonezya' da 'mini etek porno suçu sayılsın' talebi

Endonezya’da bakan Suryadharma Ali mini etek giymenin de porno suçları içinde sayılmasını belirterek hazırladığı yasa tasarısını meclise sundu

30 Mart 2012 14:01

 

Endonezya’da din işlerinden sorumlu bakan “mini etek giymeyi” yasaklayan yasa tasarısını meclise sundu. Bakana göre mini etek giymek de porno suçları içinde yer almalı.
 
Endonezya’da din işlerinden sorumlu bakan Suryadharma Ali mini etek giymenin de porno suçları içinde sayılmasını belirterek hazırladığı yasa tasarısını meclise sundu. Ali konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: “Pornografi hissedebildiğimiz bir şeydir. Fakat kriterlerimizi iyi belirlemeliyiz.”
 
ntvmsnbc'nin haberine göre; parlamento sözcüsü Marzuki Alie ise geçtiğimiz günlerde bazı çevreleri kızdıran açıklamalar yapmıştı. Alie şunları söylemişti:
 
“Kadınlar, mini etek giyerek erkekleri kışkırtıyor. Son günlerde bir dizi tecavüz vakası ve ahlaksız eylemlere şahit olduk.  Bunların nedeni kadınların düzgün giyinmemesi. Kadınlar edepli kıyafetler giymezse erkeklerin bazı şeyler yapmasına neden olurlar.”
 
Kadına Karşı Şiddet Ulusal Komisyonu Sözcüsü ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Cinsel istismarın etek boyuyla hiç bir ilgisi yoktur. Tecavüze uğrayan kadınların neredeyse hepsi kapalı kıyafetler giyiyordu. Fakat onlar da tecavüze uğradı.”

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