Mini etek giymek yasaklanıyor

T24 - İtalya'daki bir sahil kentinde, mini etekler ve diğer 'kışkırtıcı kıyafetler'in giyilmesine yasak getirilmesi ele alınıyor. Castellammare di Stabia kentinde belediye başkanı bu yasakla 'toplumsal ahlakı geliştirmeyi' amaçlıyor.



Kent, toplumsal anti-sosyal davranışlara engel olmak için belediyeler verilen yetkileri kullanan son yer olacak. Belediye Başkanı Luigi Bobbio, düzenlemenin 'edep kurallarının yeniden yürürlüğe girmesine ve daha uygar bir birlikte yaşama yardımcı olacağını' söyledi. Merkez Sağcı Halkın Özgürlüğü Partisi'ne mensup olan Bobbio, kaba, başa çıkması zor ve kötü davranan insanları hedef almak istiyor.



Kurallara karşı gelenlerin 35 ila 700 dolar arasında ceza alabilecekleri belirtiliyor. BBC Roma Muhabiri Duncan Kennedy Belediye Başkanı Bobbio'nun yeni politikasının 'vücudu çok fazla sergileyen hiçbir şey olmayacak' şeklinde özetlenebileceğini söylüyor. Kennedy, kuralların uygulamada mini eteklerden düşük kesimli kot pantolonlara kadar her şeyin yasak kapsamına girebileceğini de ekliyor.



Düzenleme belediye meclisi toplantısında onaylanırsa güneşlenme, halka açık mekanlarda futbol oynama ve kutsal şeylere küfretmek de yasaklanacak. Kentte görev yapan rahip Don Paulo Cecere Cronache di Napoli gazetesine yaptığı açıklamada, 'Bence doğru bir karar. Ayrıca cinsel suçlardaki artışla bir mücadele yöntemi' dedi.



İtalya'da Silvio Berlusconi hükümeti suçla ve anti-sosyal davranışlarla mücadele için belediye başkanlarına ek yetkiler vermişti. İtalya'da diğer bazı bölgelerde, kumdan kaleler, otomobilde öpüşmek, sokak kedilerine yiyecek vermek, takunyalar ve haftasonları çim biçme makinelerinin kullanımı yasaklanmıştı.





