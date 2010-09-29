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Ekonomi

MİNİ COOPER'IN DİREKSİYONUNA İNCELEME WASHINGTON (A.A)

29 Eylül 2010 13:41

-MİNİ COOPER'IN DİREKSİYONUNA İNCELEME WASHINGTON (A.A) - 29.09.2010 - ABD'de, Alman otomobil üreticisi BMW tarafından üretilen Mini Cooper'ın hidrolik direksiyon sistemindeki potansiyel sorunlarla ilgili inceleme başlatıldı.  Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 2004-2005 model Mini Coopers kullananlardan hidrolik direksiyon sistemiyle ilgili 54 şikayet alındığı bildirildi.  İdare, ilk incelemenin 80 bin aracı kapsadığını belirtti.  İnceleme konusunda işbirliği yapacağını açıklayan BMW, hidrolik direksiyon sistemi sorunlarıyla alakalı herhangi bir kaza vakasının kendilerine bildirilmediğini kaydetti.

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