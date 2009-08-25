Mini Cooper yarım asırdır piyasada

1959’da İngiliz piyasasına çıkan ve birçok ünlünün de tercihi olan Mini Cooper, 50. yaşını kutluyor.



Piyasa çıkmasından sonra “çok küçük aile arabası” kategorisinde ticari başarısının yanı sıra 60’lı yılların ikonu haline de gelen “Mini”, doğuşunu İngiliz BMC’nin mühendisi Alec Issigonis’in, “Performansı ve alışkanlıkları bozmadan mümkün olan en küçün arabayı yarat” sözlerine borçlu. Mini’nin esas ticari başarısı ise, John Lennon, Peter Sellers ya da Steve McQueen gibi yıldızların onu tercih etmesi ve efsanevi grup Beatles’ın 1967’de “Magical Mystery Tour” filminde, 1969’da “The Italian Job”ta görülmesiyle pekişti.