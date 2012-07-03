'Mini Cooper' şike kararında en önemli delil oldu

Şike davası Yargıtay kararına kadar nihayetlendi. Gerekçeli kararda en önemli unsurlardan biri şike için alınan Mini Cooper olmuş.

Tedbirsiz yasaklı: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın aldığı cezanın kesinleşmesi durumunda 6222 sayılı Kanun un 18. maddesi uyarınca, seyirden men cezası alacak. Yıldırım, ayasak süresince kulüp başkanlığı yapamayacak.

Kenan Başaran'ın Radikal'deki haberine göre; 3 Temmuz 2011’de soruşturma olarak başlayan ve 14 Şubat 2012 ‘Sevgililer Günü’nde de ilk duruşması görülen şike davasına mahkeme kendi açısından nokta koydu. Edindiğimiz bilgilere göre mahkeme tape ve fiziki takipleri güçlü delil sayarken, çok tartışılan MiniCooper’ı da önemli bir delil saydı. Öze yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ekinci, 2 Temmuz 2011’de operasyona verdiği izinle başlattığı şike davasını dün de yine kendi imzasıyla bitirdi. Ekinci ile yardımcı hakimleri Bülent Kınay ve Hikmet Şen, spor yargısının sahaya yansıtmadığı şike ve teşvik eylemlerini sabit buldu. Mahkeme başta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere bir çok sanığı örgüt, şike ve teşvikten suçlu bularak hapis cezaları verdi. Ancak heyet, Yıldırım’ın yanısıra Fenerbahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu, Olgun Peker ve Yusuf Turanlı’yı suçlu bulmasına karşın tahliye etti. Yani bir ay önce yazdığımız üzere mahkeme ‘hükümle birlikte tahliye’ kararı verdi. Anlamı şu: Suçlusunuz ancak Yargıtay kesin hükmü verene kadar serbestsiniz...



Yıldırım haklı çıktı



Silivri ’de 400 küsur sayfalık iddianamenin okunmasıyla başlayan şike davası, 4.5 ay gibi rekor bir zaman diliminde karara bağlandı. Açıkçası mahkeme heyeti, futbolun kendi özel takvimini gözönüne alarak biraz ‘torpil’ geçti ve her aya yaklaşık dört duruşma koydu. Sanık avukatları, özel yetkili savcı Mehmet Berk’in hazırladığı ve mahkemede Ufuk Ermertcan tarafından takip edilen iddianameye karşı verdikleri savunmalarla açıkçası tüm iddiaları boşa çıkarttıklarını düşünüyorlardı. Fakat, tutukluluk süresi uzadıkça davadan bir ceza çıkacağına dair kanaatleri de oluşmaya başlamıştı. Aziz Yıldırım zaten son duruşmalarda “Nasılsa ceza alacağım” diyerek, bu görüşü somutlaştırmıştı. Evet, Yıldırım ceza aldı. Onunla birlikte çok sayıda isim hüküm giydi. Ne var ki son sanıkların da tahliye olmasıyla verilen cezalar ilk etapta çok da önemsenmiş değil. Fenerbahçeliler için dün önemli olan başkanlarının dışarı çıkmış olması. Peki özellikle Fenerbahçe camiası, çok iyi savunma verdiğine inandığı halde bu cezalar neden çıktı? İlhan Ekşioğlu’nun avukatı Ersan Şen, telefon tapelerinin elde ediliş biçiminini hukuki bulmayıp savunma yapılmamasını salık verse de diğer sanık avukatları buna rağbet etmedi. Ancak onların da çoğu son savunmalarında Şen’e hak verdiler. Diğer yandan verilen kararlar gösteriyor ki mahkeme heyeti için telefon tapeleri en önemli belgeler.



‘Ev parası’ inandırmadı



Karar duruşmasında hakim Ekinci, açıklayacakları gerekçenin çok önemli olduğunu; hatta verdikleri karardan bile daha mühim olduğunun altını çizdi. Bu gerekçenin bazı önemli ipuçlarına ulaştık.

Yaklaşık 1000 sayfa olması beklenen karar gerekçelerinde heyet, tüm cezaları tek tek neye göre verdiğini dile getirecek. Bu metin yaklaşık 2 ay içinde ortaya çıkacak. Elde ettiğimiz bilgilere göre heyet tapeler ve fizik takipler arasında sağlam bir ilişki kurdu. Yani telefonda ne konuşulduysa bunun uygulamaya da sokulduğuna hükmetti. Heyet, telefonda yapılan görüşmeler çerçevesinde şike ve teşvik anlaşmaları yapıldığını; bunun için mutabık kalınan paraların da alınıp verildiğine ikna oldu.

Sanık avukatları başından itibaren “Hani nerede şike paraları” diye sorup durdu. Mahkemenin para trafiğindeki en önemli kanıtlarından biri Mehmet Yenice, Yavuz Ağırgöl ve İlhan Ekşioğlu arasında konuşulan ‘ev parası’. Heyet bu paranın gerçekten ev alım parası olduğuna ikna olmadı.

Mahkeme, Fenerbahçeli yöneticilerinin para hareketlerini reddetmediklerini ancak bunların transfer veya Trabzonspor’un şike veya teşvik faaliyetlerini önlemek için yapılan masraflar olduğunu yönündeki savunmalarından da pek ikna olmuş gözükmüyor. Ve şu meşhur Mini Cooper... Sivas kalecisi Korcan Çelikay’a şike amaçlı verildiği söylenen ancak Abdullah Başak’ın kazkardeşine aldığını söylediği MiniCooper da önemli delillerden sayıldı. Başak, bu araç için hakime, kilolarını göstererek, “Bir bana bir de MiniCooper’a bakın sayın hâkim” demişti. Özellikle Başak’ın bu araçla ilgili esprileri mahkemeyi izleyenleri kahkalara boğmuştu. Ne var ki bu aracın alım satımı da davanın en önemli delilleri arasında yer aldı.

Fenerbahçe gibi Beşiktaş da özel yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi ’nce mahkûm edildi. Beşiktaş ’ın mahkumiyetinde de Bursa’da Yusuf Turanlı ile yapılan ve mahkemeye göre gizli olan görüşme ile İbrahim Akın’ın ilk ifadeleri etkili oldu. Eski Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören’in, “Akın ve Alın’ın transferinden haberim yoktu” demesi de Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu’nun mahkûmiyetinde etken oldu.

Elbette mahkemenin mahkumiyet gerekçeleri bunlarla sınırlı değil. Tamamı yaklaşık 2 ay içinde netleşecek ve Yargıtay süreci başlayacak. Bugünkü koşullarda heyet dosyanın Yargıtay’dan döneceğine pek ihtimal vermiyor.



Savcı ayağa kalktı



Bu arada karar açıklanırken Savcı Ufuk Emertcan’ın da ayağa kalkması dikkat çekti. Teamüllere göre Savcı ayağa kalkmak zorunda değil ancak heyete olan saygısını göstermek için bunu yaptı. Heyetin, verdiği kararlarda savcının mütalaasına büyük ölçüde uyduğunu da söylemek lazım.



Tarihi davada suç, ceza ve tahliye



Şike davasında dün mahkeme nihai kararını verdi. Mahkeme Aziz Yıldırım ’ın da aralarında bulunduğu son dört tutuklu sanığı tahliye ederken başta Yıldırım olmak üzere birçok ismi hapis cezasına çarptırdı.

3 Temmuz’dan bu yana süren futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma ve davada dün İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi nihai kararını açıkladı ve aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım , Fenerbahçe Yöneticileri İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu ve soruşturmanın 1 numaralı sanığı Olgun Peker’in de bulunduğu bir çok isme hapis ve para cezaları verdi. Mehmet Ekinci başkanlığındaki mahkeme Aziz Yıldırım ’a örgüt kurmaktan 2 yıl 6 ay, şike ve teşvik primi suçunda 3 yıl 9 ay, toplamda 6 yıl 3 ay cezaya çarptırdı. Bu cezaları almasına karşın mevzuat nedeniyle tahliye edilen Yıldırım’a ayrıca 1 milyon 312 bin 500 TL de para cezası verildi.

Yıldırım’ın yanı sıra Olgun Peker 10 yıl 6 ay 20 gün, İlhan Ekşioğlu 3 yıl 1 ay 15 gün, Şekip Mosturoğlu 1 yıl 10 ay 10 gün, Cemil Turan 11 ay 7 gün, Ali Yıldırım, 1 yıl 10 ay 15 gün, Tamer Yelkovan 1 yıl 3 ay ceza aldı. Eski Beşiktaşlı Yönetici Serdal Adalı’nın ve eski teknik direktör Tayfur Havutçu’nun 1 yıl 3 ay hapis cezası aldığı kararlarda Trabzon-spor Başkanı Sadri Şener, yönetici Nevzat Şakar ise beraat etti.



‘Son sözüm Fenerbahçe ’



Şike davasının 23. duruşması dün Cağlayan’daki Adalet Sarayı’nda gerçekleştirilirken Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ekinci, karar duruşmasında önce sanıkların son sözlerini aldı. Bütük sanıklar beraat ve tahliye talebinde bulunurken, Yıldırım “Baştan söylediğimi şimdi de söylüyorum. Darağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe ” dedi. Yıldırım ayrıca “İnşallah bu karar hepimizin yüz akı olur. TFF’nin oynattığı bütün maçların pislikleri Fenerbahçe üzerinden temizlenmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.



‘Umarım bir hata yapmamışızdır’



Sanıkların son sözlerini alınmasının ardından mahkemeye iki saate yakın ara verildi. Ekinci, kararı açıklamadan önce yaptığı konuşmada, yargılama sürecinde çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve bu dosyadan başka dosyalarının da olduğunu belirterek, “Umuyorum bir hata yapmamışızdır. Yapmışsak da bunun Yargıtay yolu var. Hakkınızı helal edin. Bütün isteğimiz, dileğimiz, amacımız adil olmak. Adalet yerini bulsun, dünya yıkılsın, umurumuzda değil” ifadelerini kullandı. Ardından da alınan kararları sanıkların yüzüne okudu. Bu sırada sabah erken saatlerinden beri Adalet Sarayı’nın önünde toplanan Sarı-Lacivertli taraftarla tahliye kararından sonra büyük bir sevinç yaşadı. Kalabalık, ardından da Metris’e Aziz Yıldırım ’ın tahliyesinin canlı tanığı olmaya gitti. Televizyon kanalları da Yıldırım’ın Metris’e gidişini uzun süre canlı yayımladı.



Yıldırım yarım saatte çıkabildi



Aziz Yıldırım cezaevinden çıkarken kendi aracının ‘sunroof’undan taraftarları selamlamlarken bu sırada meşaleler yakan taraftarlar, Yıldırım’a dokunmak için büyük çaba sarf etti. Yoğun ilgi nedeniyle cezaevinden ancak yarım saatte ayrılabilen Aziz Yıldırım , ayrıca kendisine verilen atkı, forma ve Türk Bayrağı’nı boynuna doladı. Yıldırım’ı Fenerbahçe Başkanvekili Abdullah Kiğılı ve eski yönetici Ali Koç karşıladı. Aziz Yıldırım tahliyesinden sonra evine geçti.



Trabzon atkısı yakıldı



Bu arada Metris’te taraftarlar, yoldan geçen sivil araçta bulunan Trabzonspor atkısı nedeniyle bu aracı tekmelerken, içinde bulunan atkıyı alarak yaktı.