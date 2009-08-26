Mini Cooper 50 yaşına bastı

Mini Cooper 1959’da piyasaya çıktığında alışılagelmiş otomobillerden farklı olduğu ilk bakışta anlaşılıyordu. Dünün “İngiliz sandviçi” bugün tam yarım asırlık bir efsane

Kalabalık şehirler, küçük otoparklara uyumlu, boyu küçük ama işlevi büyük bir araba ihtiyacından doğan Mini Cooper büyüdü, hatta 50 yaşına bastıPerformans ve alışkanlıkları bozmadan mümkün olan en küçük araba olarak ünlene Alec Issigonis’in Mini’si piyasaya çıkışının ellinci yılını kutluyor. Mini’nin kaderi John Cooper ve Alec Issigonis’in tanışmasıyla yazılmaya başlandı. Bu dostluk daha sonra bir iş ortaklığına dönecek, Issigonis, Mini’nin tasarım ekibinin arkasındaki isim olacaktı. 1957 yılında British Motor Corporation’ın (BMC) Yönetim Kurulu Başkanı Leonard Lord, yeni bir küçük otomobil üretilmesine ikna olmuş ama bazı şartlar koymuştu: Aracın dört koltuğu olacak, BMC motoru ile çalışacak, BMC tarafından üretilmiş otomobillerden daha küçük olacak. 1958 yılında İngilizler ilk defa otopark biletleriyle tanıştı, diğerlerinin sığamadığı yerlere sığabilecek bu “Mini”k otomobiller daha büyük bir ihtiyaç haline geldi. İngilizlerin Mini Cooper’ı, 1959’un ağustos ayında piyasaya çıktığında bunun alışılagelmiş arabalardan olmadığı daha ilk bakışta anlaşılmıştı.



Bu daha önce üretilmiş hiçbir otomobile benzemiyordu. Issigonis dahiyane bir karar vermiş, motoru enlemesine, vites kutusunu da motorun altına yerleştirerek aracı 3 metre küçültmüş, ama iç mekandaki konfordan hiçbir şey eksiltmemişti.

Mini’nin pek çok ünlü şoförü var. Onlardan biri olan İngiliz rock müziğinin yıldızı David Bowie, kusursuz bir klasik olarak tanımladığı Mini’yi “İngiliz sandviçleri”ne benzetiyor.

Ünlü şoförlerin arabası

Mini’nin yıldızlarla münasebeti Bowie ile de sınırlı değil. John Lennon, Peter Sellers, Steve McQueen gibi ünlü şoförler de onu tercih etmiş. Şık Mini, 50 yıldır birçok filmde arkadan geçen figüran rolünü de kimselere kaptırmıyor.

Ama her güzel şey gibi Mini’nin otomobil sektöründeki saadet dolu günleri de çabuk bitti. Satışlar düşmeye başlayınca önce üretici firma el değiştirdi. Artık yeni patron, daha sonra BMW tarafından satın alınacak Rover’dı. Ama bu son çırpınışlar acı sonun yaklaşmasına mani olamadı ve 5.387.862 numaralı en son Mini, 2000 yılında, Birmingham’daki üretim bandından çıktı.

Ama Mini bu dünya ile ilişkisinin temellerini çok sağlam atmış olacak ki otomobil kullanıcıları o yıl 5.5 milyon civarında Mini’yi evlerinin garajına götürerek, bir klasiğin yok olmasını engellediler.

‘Mini’ydi MINI oldu

BMW 2001 yazında otomobili tekrar çıkarmaya karar verdi. Ama bir farkla: “Mini” artık biraz büyümüş ve “MINI” olmuştu. Ve bugün MINI 50. yaş gününü kutluyor.

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