T24 - Uzmanlar İngiltere’nin bir tür ‘Mini Buzul Çağı’ yaşamak üzere olduğunu söylüyor. Suların donması yüzünden Kuzey İrlanda’da 40 bin haneye su verilemiyor. ABD’nin Arizona Eyaleti’nde ana arterler bile kapandı, California felç. New York Belediyesi’nin acil yardım hattı 911’e bir günde 50 bin çağrı geldi. 80 santimlik karla boğuşan halk, Belediye Başkanı Bloomberg’i hedef tahtasına koydu. Macaristan’da göller dondu. Rusya’nın havalimanlarındaki kaos sürüyor.



Dünya 2011 yılına her zamankinden daha olumsuz hava koşullarıyla giriyor. Bugünlerde bunun ceremesini en çok Britanya Adası çekiyor. Uzmanlar, İngiltere’nin, bir tür ‘Mini Buzul Çağı’ yaşamak üzere olduğunu söyledi. Son 300 yılın en soğuk kışına hazırlanan İngilizler, başkent Londra’nın ünlü Thames Nehri’nde suların donmasına yakın bir durumla karşılaşacak. Hava tahmincisi Brian Gaze, Ocak ve Şubat aylarının ortalamadan soğuk geçeceğini, bu havaların Mart ortasına kadar sürmesinin sürpriz olmayacağını söyledi. Ada’da şu an itibariyle en büyük sıkıntıyıysa, Kuzey İrlanda Cumhuriyeti çekiyor. Sular idaresine ait birçok borunun, sert kış koşullarında donması nedeniyle, en az 40 bin eve su verilemiyor.





Okyanustan jet akım



Su bulmakta zorlanan bu evlerde, tuvalet temizliği de yapılamıyor. İskoç Hükümeti, İrlanda’ya 160 bin litre su yardımı yaparak sıkıntıyı bir ölçüde de olsa hafifletti. Meteoroloji uzmanları, Ada’yı bu denli etkileyen karakışın, Atlas Okyanusu üzerinden gelen jet akımından kaynaklandığını ifade ediyor.



Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye 100 km. uzaklıktaki Siofok’taki Balaton Gölü kalın bir buz tabakasıyla kaplandı.





New York’ta isyan



ABD’nin Arizona eyaletinde ana arterler yoğun kar nedeniyle tıkandı, California’da hayat felç oldu, Nevada’yıysa çok kuvvetli rüzgârlar olumsuz etkiliyor. Görece kırsal bölgelerdeyse, yağışlara bağlı arızalar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Dünyanın en organize metropollerinden biri olarak bilinen New York’ta bile, kelimenin tam anlamıyla kriz yaşanıyor. New York Belediyesi’nin Acil Yardım hattı 911, bir günde yaklaşık 50 bin çağrı geldi. Bu sayı, yardım talep istatistiklerinin tutulduğu tarihten bu yana en yoğun altıncı arama. Ancak bu taleplere karşılık vermekte zorlanan yetkililer, halk tarafından eleştiriliyor. 24 saat içinde yağan 80 santimlik kar yüzünden New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, kar kaldırma faaliyetlerinde yavaş kaldığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde. Bloomberg ise “Bunda vatandaşın da payı var. İki çağrıda bulunduk. Araçlarınızla yola çıkmayın. Çok gerekli olmadığı durumlarda 911 acil hattını aramayın.Uymadılar” dedi.



Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan iki ana havalimanında günlerdir süren kaos, Rus medyasının bir numaralı gündemi hâline geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yoğun sefer iptalleri devam ediyor. Havalimanının içinde ve dışında canlı yayın ekipleri bulunduran televizyon kanalları, sık sık, yerlerde, yürüyen merdivenlerin üzerinde uyuyan yolcuları gösteriyor.





Avustralya’da sel



Avustralya’nın kır nüfusu yoğun kuzeydoğusundaysa, Queensland Eyaleti Başbakanı Anna Bligh’ın deyimiyle “görülmemiş bir sel felâketi” yaşanıyor. Daha şimdiden milyarlarca dolar zarara neden olan aşırı yağışlar henüz durmadı. Yetkililer, binlerce kişinin tahliye edilmesiyle sonuçlanan âfetin haftalarca sürebileceği konusunda uyarıda bulundu.



Olumsuz hava koşullarının etkilediği bir başka ülkeyse, Mısır oldu. Aşırı yağmur ve dolu yağışının yanısıra, şiddetli rüzgârların etkili olduğu ülkede Salı gününden bu yana 4 kişi öldü, 81 kişi yaralandı. Afet nedeniyle başkent Kahire ve çevresindeki otoyollarda sık sık trafik kazaları meydana geliyor.





Elbe de dondu kızıl panda da



Avrupa son yılların en soğuk kışlarından birini yaşıyor. Kar yağışının ardından eksi derecelere inen hava sıcaklıkları nedeniyle pek çok kanal ve akarsu buz tuttu. Almanya’nın Dresden kentinden geçen Frauenkirche Kilisesi’nin önünden akıp giden Elbe Nehri de dondurucu soğukla birlikte buz kesti. Almanya’nın başkenti Berlin’de gece sıcaklıklar eksi 20 derecenin altına düşüyor. Bu nedenle normalde soğuk havaya alışık hayvanlar bile dondurucu şartlardan etkileniyor. İşte Tierpark Hayvanat Bahçesi’nde bir kızıl panda yarı uyuklar halde.