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‘Mini anayasa’nın maddeleri yazıldı

Maddelerin ne zaman kamuoyu ile paylaşılacağı henüz belli değil

06 Eylül 2016 23:58

Anayasa değişikliği çalışmalarını yürüten komisyon, maddelerin yazımı ile ilgili çalışmaları tamamladı.

AKP Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, Anayasa değişikliği çalışmaları kapsamında bugün gerçekleştirdiği toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Komisyon üyesi Parsak, bugünkü çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, geçen cumartesi günkü toplantıda maddelerin yazım çalışmalarına başladıklarını anımsatarak, "Bugün de yazımla ilgili çalışmaları tamamladık. Bugünkü toplantıda uzlaşabildiğimiz maddeleri, uzlaşmaya yakın olduğumuz maddeleri, uzlaşamayacağımızı düşündüğümüz maddeleri gördük" dedi.

Parsak, bu konudaki notlarını aldıklarını, bu notları parti liderleri ve partilerinin yetkili organları ile paylaşacaklarını bildirdi.

Bayram öncesi ya da sonrasında yeniden bir araya gelebileceklerini vurgulayan Parsak, "Bayram öncesi olup olmayacağı belli değil, biraz da liderlerin değerlendirmelerine göre olan bir durum" diye konuştu.

Bugüne kadar yürütülen çalışmalar hakkındaki raporu genel başkanlara sunacaklarını ve oradan çıkacak sonuca göre bir araya gelip gelmemeye karar vereceklerini anlatan Mehmet Parsak, "Liderler, 'siz bu doğrultuda yeniden bir araya gelin, yazım böylelikle somut olarak netleşsin' diyebilir ya da biz bir araya gelip bu yaklaşımları göz önünde bulundurup, 'bunların içinden şunları yazalım' diyebiliriz, hepsi ihtimal dahilinde ama biz şimdilik çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Liderlerimizle paylaşacağız bu çalışmaları, arkasından da belki bir araya gelinebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Parsak, "Bu noktadan sonra yeni bir metin çıkar ama 'sınırı ne olacak, madde sayısı ne olacak...' Bu konular liderlerin takdirinde olan bir durum" ifadesini kullandı.

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