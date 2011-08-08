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Dünya

Minhaj bebek ölümü yendi

Afrika’daki açlığın sembolü haline gelen Minhaj bebek ölümü yendi...

08 Ağustos 2011 03:00

T24 - Somalili 7 aylık Minhaj Gedi Ferah bebek 10 gün önce ailesi tarafından Kenya’daki yardım kampına getirildi. Kamptaki doktorlar ve ailesi Somali’den Kenya’ya ulaştırılana kadar çok kötü beslenmiş olanMinhaj bebeğin açlıktan öleceğinden endişeliydi.

Doğu Afrika’daki açlığı dünyaya duyurmaya çalışan Reuters ve Associated Press gibi uluslararası haber ajansları, ölümün pençesindeki Minhaj bebeğin kıtlığın belgesi niteliğinde fotoğraflarını abonelerine servis etti. Minhaj bebeğin açlıktan bitkin düşmüş halde ağlarken çekilen fotoğrafları yüzlerce gazete tarafından Afrika’daki açlığın sembolü olarak yayımlandı.

Ancak Somalili bebek 10 gün gibi kısa bir sürede tümdünyayı şaşırtacak şekilde toparlanmayı başardı. Kampa getirildiğinde yaklaşık olarak 3 kilogram ağırlığında olan Minhaj bölgedeki hastanede yapılan son ölçüme göre 3 kilogram 800 gram ağırlığa ulaştı. Doktor John Kiogora, Minhaj’ın hâlâ olması gereken ağırlıkta olmadığını ama hayati tehlikeyi atlattığını ve durumunun günden güne iyiye gitmeye devam ettiğini söylüyor. Minhaj bebeğin hayata tutunması annesi Asya Dagani kadar çocukları açlıkla mücadele eden diğer Afrikalı anneleri de sevindirdi.


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