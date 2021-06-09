Mine Söğüt: Ülkeyi akbabalar gibi parçalayanların gökyüzünde tutuştuğu kavgayı heyecanla seyrediyoruz, olan bitenden bir anlam çıkarmanın peşine yine düşmüyoruz

HaberTürk yazarı Mine Söğüt, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ve akabinde iktidarda yaşanan gelişmelere ilişkin olarak, "Şu anda o mafya babasının kim olduğunu biliyoruz. İtham ettiği insanların kim olduğunu biliyoruz. İfşa ettiği suçların ne olduğunu biliyoruz. Ülkeyi akbabalar gibi parçalayanların gökyüzünde tutuştuğu bu kavgayı heyecanla seyrediyoruz. Ve bu olan bitenden bir anlam çıkarmanın peşine yine düşmüyoruz" dedi.

Söğüt, "Başımıza gelen her şeyi kader zannetmemiz ve katlanarak her şeyin üstesinden gelinebileceğine ikna olma kültürümüz sayesinde... Hiç bilmememiz gereken şeyleri bize bildiren karanlık niyetler... Bunlardan da bir anlam çıkaramayacağımıza güvenmekteler. O yüzden yeraltında yapmaları gereken bir savaşı şu anda gökyüzünde yapıyorlar. Demokrasiye, hukuka, bağımsızlığa olan ihtiyacı külliyen ortadan siliyorlar. Bu topraklarda mafyanın ve mafyayla ilişki içinde olan rezil bir yapının nicedir sürdürdüğü hükümdarlığı olağanlaştırıyorlar. Ve birbirlerini deşifre ederken aslında birbirlerini yemiyorlar... ülkeyi yiyorlar. Birbirlerini bitirmiyorlar... bizi bitiriyorlar. O yüzden bu savaşta ortaya çıkan bilgilerin aslında hiçbir anlamı yok. Anlam, iktidarın mafya ile uluorta bir savaşa girmesinde... Ve bu savaşı sanki kendisi de bir başka mafyaymış gibi sürdürmesinde" düşüncesini dile getirdi.

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